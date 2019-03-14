100 فيلم من 47 دولة يتنافسون في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تستعد محافظة الأقصر المصرية، لانطلاق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، غدًا الجمعة، بمشاركة أكثر من 100 فيلم من 47 دولة، تحت شعار "السينما.. أن تعيش حيوات أخرى"، ويستمر حتى 21 مارس/ آذار موعد حفل الختام وإعلان الجوائز.

وكشف سيد فؤاد رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي لاستعراض برنامج الدورة الجديدة أنه "تقدم للمهرجان 385 فيلما من القارة الأفريقية وخارجها، تم اختيار 102 فيلم في المسابقات المختلفة".

وتتوزع الأفلام المشاركة على خمس مسابقات للأفلام الروائية الطويلة والأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة وأفلام الحريات وأفلام الطلبة إضافة للبرامج الموازية التي تعرض أفلاما من مختلف أنحاء العالم وبرنامج ضيف الشرف. ويمثل مصر في ة مسابقة الأفلام الروائيالطويلة (ليل خارجي) للمخرج أحمد عبد الله السيد بينما يمثلها في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة (نفس الدرجة) للمخرج مينا الدفشي.

أقرأ أيضاً :

Advertisements

وتحل تونس ضيف شرف الدورة الثامنة للمهرجان الذي تنظمه منذ عام 2012 مؤسسة شباب الفنانين بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والخارجية ومحافظة الأقصر. وبجانب عروض الأفلام والندوات المصاحبة لها ينظم المهرجان ورشة دولية عن تطوير الأفلام التسجيلية تقدمها المخرجة والمنتجة المصرية-الفرنسية جيهان الطاهري إضافة إلى 11 ورشة محلية في مختلف التخصصات موجهة لأبناء الأقصر.

ويصدر المهرجان بهذه المناسبة كتابا بعنوان "السينما التونسية الجديدة" من تأليف طارق بن شعبان أستاذ الإعلام والمناهج النظرية للسينما في المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بجامعة قرطاج. يكرم المهرجان هذا العام سبع شخصيات سينمائية من أفريقيا من بينها المنتجة التونسية درة بوشوشة والممثلة المصرية لبلبة والمخرجة فانتا ريجينا ناكرو من بوركينا فاسو والمخرج محمد صالح هارون من تشاد والممثلة السودانية فائزة عمسيب.

قد يهمك أيضا: