شكرا لقرائتكم خبر عن الراقصة جوهرة تشيد ببرنامج "TE بالعامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الراقصة جوهرة، ببرنامج " TE بالعامية "، الذى يقدمه الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع ورئيس تحرير موقع عين، حيث نشرت مقطع فيديو من البرنامج عبر صفحتها على " فيس بوك"، وكتبت على الفيديو قائلة: " تعليق ساخر من الإعلامي عمرو صحصاح علي فيديو الحقنة".

T E بالعامية من إعداد وتقديم عمرو صحصاح، وإخراج شادى أبو الحسن، إشراف عام جمال الشناوى، تصوير محمد نبيل، ومونتاج إسراء نصر، وهو برنامج أسبوعى جديد يقدمه موقع"دوت مصر" لقرائه، يتناول أبرز أخبار الوسط الفنى بطريقة كوميدية ساخرة، ويلقى الضوء على أبرز الظواهر الفنية خلال أسبوع.

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وتناولت حلقة T E بالعامية، تقليد الفنانة جوهرة لمحمد رمضان ولكن بتصوير نفسها أثناء أخذ حقنة فى العضل.