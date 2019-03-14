شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل زوج على الإطلاق.. نيك جوناس يفاجىء بريانكا شوبرا بهدية غير متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفضل زوج على الإطلاق، يمكن القول إنه الشخص الذى يدخل السعادة والبهجة لحياة زوجته ويشاركها الاحتفال بنجاحه فى كل شىء، وهو الأمر الذى حققه بالفعل المطرب الأمريكى نيك جوناس مع زوجته الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، التى حصلت على مفاجئة كبيرة مؤخرًا من زوجها.

الهدية الكبرى غير المتوقعة التى حصلت عليها بريانكا شوبرا، كانت عبارة عن سيارة من طراز مايباخ، والتى قدمها إليها نيك جوناس، بعدما احتلت أغنية "Sucker" التى تم إصدارها مؤخراً لفرقة "Jonas Brothers"، المركز الأول فى قائمة"Billboard Hot 100" .



أغنية Sucker تتصدر قائمة Billboard Hot 100

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احتفالًا بالتألق الذى وصلت إليه أغنية نيك جوناس، احتفلت بريانكا بنشر صورة لفرقة "Jonas Brothers" بعد تصنيف أغنيتها فى صدارة قائمة قائمة"Billboard Hot 100" ، ثم تلتها بصور برفقة زوجها جوناس وهما يقفان أمام السيارة الجديدة، وعلقت عليها "عندما يصبح الزوج رقم 1.. تحصل الزوجة على مايباخ.. تقديم اكسترا شوبرا جوناس.. أحبك يا حبيبى.. أفضل زوج على الإطلاق".

يشار إلى أن لم شمل فرقة "Jonas Brothers" قد جاء بعد انفصال دام لأكثر من 5 سنوات، ولم تكن "Sucker" كباقى الأغانى التى أصدرتها الفرقة سابقًا، إذ كان الفيديو كليب برفقة زوجتى نيك وكيفن، بالإضافة إلى خطيبة جو جوناس بعدما أعلنا عن خطوبتهما فى العام 2017.



تدوينة بريانكا شوبرا



نيك جوناس يهدى زوجته بريانكا شوبرا سيارة مايباخ