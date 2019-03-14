شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تصوير فيلم The Misfits للنجم بيرس بروسنان فى أبوظبى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - The Misfits.. هو فيلم من بطولة النجم العالمى الأيرلندى بيرس بروسنان، ومن إخراج المخضرم رينى هارلين، ويتم تصويره فى الشرق الأوسط، وتحديدا، فى العاصمة الإماراتية أبوظبى.

تدور أحداث فيلم The Misfits حول مجرم يجد نفسه عالقا فى سرقة كبيرة، بعدما تم تجنيده من قبل مجموعة من اللصوص غير التقليديين، يجد المجرم الشهير ريتشارد بيس نفسه عالقًا فى سرقة متقنة سيكون لها آثار بعيدة المدى على حياته وعلى حياة عدد لا يحصى من الآخرين.



أبراج الاتحاد فى أبوظبى

وكان رينى هارلين، قد قال لوسائل الإعلام: "نحن متحمسون للغاية لوجوده على متن الطائرة. لقد كنت أنا وبيرس بروسنان صديقين لسنوات عديدة، وكنت أبحث عن مشروع للتعاون فيه منذ بعض الوقت".



بيرس بروسنان خلال تصوير فيلم The Misfits

وذكر رينى هارلين أن أحداث فيلم The Misfits تقع معظمها فى الشرق الأوسط، وهو من تأليف روبرت هينى، ويتبع قصة المجرم الشهير ريتشارد بيس، الذى يجد نفسه عالقًا فى سرقة ذهبية متقنة تعد بأن يكون لها آثار بعيدة المدى. كما أشار إلى أن كل من جيمى تشونغ والممثلة البريطانية هيرميون كورفيلد، سوف يظهران فى الفيلم.





بيرس بروسنان مع أبراج الاتحاد فى أبوظبى

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كما أشار إلى أنه "بعد زيارة أبوظبى واكتشافها اتفقنا جميعًا على أن يتم الإنتاج فى المقام الأول فى أبو ظبى بدلاً من لوس أنجلوس، وأنشأنا قاعدتنا فى منطقة الجميرا المذهلة فى أبراج الاتحاد".



Pierce Brosnan

هذا وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأجنبية، فإن المنتجون قالوا بأن بدء تصوير فيلم The Misfits سوف يبدأ فى 18 فبراير الماضى.



سامر المصرى

وفى نفس السياق، نشر الفنان السورى سامر المصرى، صورة له، مع النجم العالمى بيرس بروسنان، معلقا عليها: "كان لى الشرف أن أقف أمام أسطورة التمثيل الهوليوودي.. بيرس بروسنان.. لقطة من فيلمنا الجديد The Misfits قريباً".