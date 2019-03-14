شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. رومانسية عبير صبرى وزوجها أيمن البياع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة عبير صبرى اليوم الخميس، الموافق 14 مارس، بعيد ميلادها، واحتفالها هذه المرة له مذاق خاص خاصة وأنه عيد ميلادها الأول بصحبة زوجها الدكتور أيمن البياع.





وتزوجت عبير صبرى من أيمن البياع أواخر شهر يوليه الماضى بعد قصة حب جمعتهما، وأصبحت عبير منذ ذلك الحين تشارك جمهورها لحظاتها مع زوجها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وفى عيد ميلادها ننشر أجمل 10 صور جمعت عبير بزوجها أيمن البياع.

وتنشغل عبير صبرى حالياً بتصوير دورها فى مسلسل "هوجان" مع النجم محمد إمام والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى ويشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله وميرنا نور الدين ورياض الخولى وأسماء ابو اليزيد وعارفة عبد الرسول.

















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