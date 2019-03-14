شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه فى أبريل.. بوستر جديد للجزء الأخير من فيلم Avengers: Endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة مارفل تريلر، بوستر جديد، للجزء الأخيرة من فيلم المغامرة والأكشن Avengers: Endgame، المقرر بدء عرضه فى دور العرض الأمريكية يوم 26 أبريل القادم.

يشهد الجزء الرابع والأخير من سلسلة Avengers الكثير من الأحداث أهمها آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا"، والتى يقوم بتجسيدها كريس.

Advertisements



بوستر جديد للجزء الأخير من فيلم Avengers Endgame

وكان الجزء الأخير من سلسلة Avengers قد جاء بعنوان Avengers: Infinity War وتمكن من أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة Avengers وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمون واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.