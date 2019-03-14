- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه فى أبريل.. بوستر جديد للجزء الأخير من فيلم Avengers: Endgame والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة مارفل تريلر، بوستر جديد، للجزء الأخيرة من فيلم المغامرة والأكشن Avengers: Endgame، المقرر بدء عرضه فى دور العرض الأمريكية يوم 26 أبريل القادم.
يشهد الجزء الرابع والأخير من سلسلة Avengers الكثير من الأحداث أهمها آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا"، والتى يقوم بتجسيدها كريس.
بوستر جديد للجزء الأخير من فيلم Avengers Endgame
وكان الجزء الأخير من سلسلة Avengers قد جاء بعنوان Avengers: Infinity War وتمكن من أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.
ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة Avengers وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمون واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل عرضه فى أبريل.. بوستر جديد للجزء الأخير من فيلم Avengers: Endgame لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.