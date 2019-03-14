شكرا لقرائتكم خبر عن إيميليا كلارك.. من لغة التنانين للحواجب "ياما فى الجراب يا حاوى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة المسلسل الفانتازى الشهير game of thrones، إيمليليا كلارك، تملك الكثير من المواهب، التى تدهش بها جمهورها بين حين وآخر، فبعدما أظهرت قدرتها على مخاطبة التنانين، فى سياق المسلسل، أظهرت جانبا آخر أكثر واقعية لدى جمهورها.



Daenerys Targaryen

الموهبة الجديدة، التى أظهرتها إيمليليا كلارك، تمثلت فى قدرتها التعبيرية على الحديث بلغة الحواجب، وهو الأمر الذى سبق وأن أظهرته فى عدد من مشاهدها السينمائية، إلا أنها ظهرت فى فيديو جديد، مخصص لإبراز هذه الموهبة التعبيرية بـ"الحواجب".

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ونشرت إيميليا كلارك، التى تجسد شخصية دينيريس تايجريان، فى المسلسل الفانتازى الشهير game of thrones، هذا الفيديو، فى سياق الدعاية إلى موعد عرض الجزء الثامن والأخير من المسلسل، المزمع عرضه فى 14 من أبريل 2019.



Emilia clarke

يشار إلى أن مسلسل Game Of Thrones بدأ فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.