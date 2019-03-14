بالفيديو... فيفي عبده تعلن عن جائزة 1000 دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلنت الفنانة فيفي عبده عن مسابقة للمواهب الشابة، كما اعتذرت عن بث فيديو "لايف"، بسبب إصابتها بالبرد.

ونشرت "فيفي" عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، مقطع فيديو لبوكيه ورد يحمل اسمها، وعلقت: "أنا آسفة كان المفروض أطلع لايف إمبارح أنا والكوتش مدربة الطاقة الايجابية، لكن كان فيه عطل في إنستجرام وأنا كمان عندي دور برد شديد".

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وأضافت:" إن شاء الله هنأجل اللايف ليوم الأربع الجاي ٢٠ مارس الساعة ٩ مساءً، اللايف ده هنختار فيه فائز أو فائزه لمسابقة المواهب الشابة والجائزة هتكون 1000 دولار".

المسابقة- كما أشارت فيفي- لأي نوع من أنواع الفنون، وطرحت هاشتاج لجمهورها للتواصل وإرسال الفيديوهات.

يذكر أن فيفي عبده تشارك المطرب رامي عياش، في بطولة كليب أغنيته "سكاكر السكر"، المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.