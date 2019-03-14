محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعلنت الفنانة فيفي عبده عن مسابقة للمواهب الشابة، كما اعتذرت عن بث فيديو "لايف"، بسبب إصابتها بالبرد.
ونشرت "فيفي" عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، مقطع فيديو لبوكيه ورد يحمل اسمها، وعلقت: "أنا آسفة كان المفروض أطلع لايف إمبارح أنا والكوتش مدربة الطاقة الايجابية، لكن كان فيه عطل في إنستجرام وأنا كمان عندي دور برد شديد".
وأضافت:" إن شاء الله هنأجل اللايف ليوم الأربع الجاي ٢٠ مارس الساعة ٩ مساءً، اللايف ده هنختار فيه فائز أو فائزه لمسابقة المواهب الشابة والجائزة هتكون 1000 دولار".
المسابقة- كما أشارت فيفي- لأي نوع من أنواع الفنون، وطرحت هاشتاج لجمهورها للتواصل وإرسال الفيديوهات.
يذكر أن فيفي عبده تشارك المطرب رامي عياش، في بطولة كليب أغنيته "سكاكر السكر"، المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... فيفي عبده تعلن عن جائزة 1000 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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