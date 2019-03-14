بأمر الطبيب.. راحة أسبوع لوليد منصور بعد إصابته بخلع في الكتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواجد المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، صباح اليوم الخميس، في أحد المستشفيات، بعد إصابته بخلع في كتفه الأيمن.

وبعد تلقيه العلاج، نصح الأطباء وليد بالراحة لمدة أسبوع، قبل أن يعود لممارسة عمله.

جدير بالذكر أن وليد منصور يسعى هذه الأيام للانتهاء من تصوير الأيام المتبقية من فيلم "كازبلانكا" بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي.

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