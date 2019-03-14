بالفيديو.. ميس حمدان تمارس الرياضة وتوجه نصيحة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت الفنانة الأردنية ميس حمدان، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، مجموعة صور لها داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.
وظهرت "ميس" وهي تمارس التمارين الشاقة في الجيم، وعلقت: "صباح النشاط و الحيوية، ياريت كلنا نحب نفسنا ونبتدي نعمل رياضة حتى لو ابتديتوا ب ٢٠ دقيقة مشي، صدقوني هتفرق معاكو، خاصهة مع الناس اللي بتشرب سجاير".
يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان المسلسل الأردني "نوف" الذي عرض في رمضان 2018.
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