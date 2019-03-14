أطلق الممثل السعودي ناصر القصبي صرخة بيئية ناشراً مقطع فيديو لحيوانات الضب التي اصطيدت في الصحراء وأرفقه بأشد العبارات الشاجبة لهذه الظاهرة، إذ غرّد قائلاً: “حرام… الحل لإيقاف هذا العبث أنك تعلق هذا و (أمثاله) مع كراعينهم مفاصيخ إلا من سراويلهم في مكان عام وبخيازرين منقعه بماء وملح تلزخهم لزخ الين. تتمزع جلودهم ثم تجمع عكرة كل ضب صادوه وتصنع منها سوط أحرش ثم تكمل الناقص على ظهورهم، دمروا حياتنا الفطرية، آبوهم لا آبو هالعنتريات”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ناصر القصبي يطلق صرخة بيئية: “حرام.. أوقفوا هذا العبث” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.