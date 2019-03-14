بالفيديو.. أيام لتامر عاشور تجتاز الـ3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

تخطت أغنية أيام للفنان تامر عاشور، حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:تامر علي، توزيع:النابلسي. Advertisements يذكر أن الأغنية تتضمن ألبوم تامر عاشور الجديد "أيام" والمتوقع طرحه الفترة المقبلة ويضم 10 أغنيات من بينهم"حبيبي إنت حبيبي، ماشوفناش خير، قولولا سماح، خلصانة الحكاية".

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