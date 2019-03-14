تامر حسني يرد على حسين الجسمي: "أتينا حبًا من أم الدنيا مصر"

نشر الفنان الإماراتي حسين الجمسي صورة تجمعه بالفنانة السورية أصالة والنجم تامر حسني، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قبل استعدادهما لحضور حفل افتتاح الأولمبيادالخاص بأبوظبى.
وعلق: "محبتكم وثقتنا الكبيرة بقدراتكم جمعتنا في دارالعز أبوظبي، نتطلع لنجاحاتكم ونفخر في الأولمبياد الخاص الإماراتي".
و رد "حسنى"، قائلا: "تقديرنا لكم ولما تحملونه من رسالة إنسانية عظيمة لأبطال فوق العادة يستحقون فعلًا كل الدعم، أتينا حبًا من أم الدنيا مصر".
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تشهد اليوم الخميس، انطلاق حفل افتتاح الأولمبياد الخاص بالعاصمة أبوظبي.
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