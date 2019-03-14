عزوز عادل ينضم لفريق عمل "قمر هادي"

انضم الفنان الشاب عزوز عادل، لفريق عمل مسلسل "قمر هادي" بطولة الفنان هاني سلامة، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل. ويشار إلى أن "قمر هادى" يسجل التعاون الثالث بين الفنان هانى سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية سواء في مسلسل "فوق السحاب" أو مسلسل "طاقة نور". بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية سواء في مسلسل "فوق السحاب" أو مسلسل "طاقة نور". ويذكر أن مسلسل "قمر هادي" من بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي مؤمن نور وهاجر عفيفي واية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإشراف عام على الإنتاج للمنتج حسام شوقي.

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