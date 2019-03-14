شيرين وليلى عز العرب وتامر فرج.. ضيوف "عالم المرأة فى يوم واحد" فى الساقية

فى شهر المرأة تستعد ساقية عبد المنعم الصاوى لتنظيم يوم "عالم المرأة فى يوم واحد" يوم السبت الموافق 16 من مارس والذى يوافق الاحتفال بيوم المرأة المصرية، حيث تحتفل الساقية بالمرأة بيوم كامل ملىء بالفاعليات المختلفة والندوات التثقيفية وغيرها، وضيوف الشرف لهذا اليوم الفنانتان القديرتان شيرين وليلى عز العرب والفنان تامر فرج.

الجزء الأول من اليوم والذى سيبدأ من

الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يتضمن جولة نسائية بالعجل ومن بعدها تتوالى عروض خاصة بالمرأة فقط كالزومبا والاستعراضات الهندية والفلامنكو وغيرها.

أما الجزء الثانى من اليوم والذى سيستمر حتى الثامنة مساءً فسيشمل عقد عدة ندوات فى مجالات الصحة والجمال والإتيكيت والتغذية السليمة والموضة، ومنهم اسضافة كل من

كابتن إيمان سليمان بالتعاون مع فريق يالا عجلة والحديث عن أهمية قيادة العجل كبديل لوسائل المواصلات، ود. هبة مشالى أستاذ دكتور أمراض جلدية بالقصر والمفاجأة جلسة عن التغذية لإسلام إدريس "سفاح الفات" بالإضافة إلى استقبال مجموعة من رائدات الأعمال فى مجالات مختلفة.

جدير بالذكر أن اليوم سيشهد معرض تسوق مفتوح لمنتجات الأعمال اليدوية والأغذية والاكسسوارات ومنتجات البشرة والشعر وديكور المنازل ومشغولات يدوية ومستحضرات تجميل وملابس أيضًا، كما سيتم تنظيم مسابقات وفقرات سحب على جوائز قيمة.