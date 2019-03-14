وليد توفيق في ضيافة عاصي الحلاني على العشاء

استضاف الفنان عاصي الحلاني، في منزله بلبنان الفنان الكبير وليد توفيق، ونشر الصور عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقالحلاني على الصور قائلا: "شرفنا اليوم على العشاء الأخ والصديق النجم وليد توفيق، ومدير عام قطاع الموسيقى والإذاعات في "إم بي سي" الصديق والأخ زياد حمزة، والحبيب الغالي الأخ والصديق النجم وليد توفيق، ومدير عام قطاع الموسيقى والإذاعات في "إم بي سي" الصديق والأخ زياد حمزة، والحبيب الغاليداني صيرفي، ليلة مليئة بالفرح والموسيقى والفن والحب شرفتونا". Advertisements جدير بالذكر أن عاصي الحلاني طرح مؤخرا أغنية "شو بخاف عليكي"، علي طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات حسن عباس، ألحان باسم دميان وطارق مجدلانى، وإخراج عادل سرحان.

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