الليلة.. بدء الاحتفالات بمئوية ثورة 19 في البيت الفني للفنون الشعبية

تبدأ اليوم الخميس وغدا الجمعة فعاليات الاحتفالات بمئوية ثورة ١٩١٩ بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة . ويشار إلى أنه يشارك البيت بعرض "قوم يا مصري" في الثامنة بمسرح البالون، برئاسة المخرج د عادل عبده الذي حرص مساء أمس علي متابعة البروفات النهائية لخروج الإحتفالات بالشكل اللائق ،كما حرص على متابعة البروفات أيضا النجم إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن ومدير المسرح الكوميدي

كما يشارك في بطولة العرض الفنان أحمد ماهر والفنانة القديرة النجمة مديحة حمدي، ومدير قاعة صلاح جاهين يحي غانم ، و العرض من إعداد محمد عبدالله، ديكور وملابس محمد خبازة، مساعد إخراج لبني الشيخ، هيئة إخراج هالة الصباح، مدير إنتاج أمل حبيب. عادل عبده الذي حرص مساء أمس علي متابعة البروفات النهائية لخروج الإحتفالات بالشكل اللائق ،كما حرص على متابعة البروفات أيضا النجم إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن ومدير المسرح الكوميديوالمخرج د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية.كما يشارك في بطولة العرض الفنان أحمد ماهر والفنانة القديرة النجمة مديحة حمدي، ومدير قاعة صلاح جاهين يحي غانم ، و العرض من إعداد محمد عبدالله، ديكور وملابس محمد خبازة، مساعد إخراج لبني الشيخ، هيئة إخراج هالة الصباح، مدير إنتاج أمل حبيب.

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