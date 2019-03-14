اليوم.. بسنت النبراوى ضيفه برنامج القاهرة اليوم مع ادوارد

تحل الفنانة بسنت النبراوي ، ضيفة على برنامج "القاهرة اليوم في العاشرة والنصف مساء " علي قناة اوربت، وذلك اليوم الخميس .

ومن المقرر ان تتحدث بسنت عن خلال الحلقة عن مشاركتها الفنيه في اخر عمل لها في رمضان الماضي وهو

مسلسل الوصيه وعن نجاح اغنيه بسبوسه التي قدمتها مع النجم اكرم حسني .

ويذكر أن برنامج "القاهرة اليوم" يقدمة الفنان ادوارد ونانسي مجدى في العشرة والنصف مساء

