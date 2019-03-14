بالفيديو.."ياريتك فاهمني" تتخطى الـ4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

اجتازت أغنية "ياريتك فاهمني" حاجز الـ4 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:نادر عبدالله، ألحان:تامر عاشور، توزيع:مادي، وتعتبر هي الأغنية الأعلى مشاهدة بين أغنيات ألبوم "حالة خاصة جداً". توزيع:مادي، وتعتبر هي الأغنية الأعلى مشاهدة بين أغنيات ألبوم "حالة خاصة جداً". Advertisements يذكر أن أنغام طرحت ألبومها الجديد عبر "يوتيوب"، ومختلف تطبيقات استماع وتحميل الأغاني، ضم 14 أغنية تعاملت فيه مع كبار الشعراء منهم:رياض الخولي، أمير طعيمة، نادر عبدالله"، ومن الملحنين:تامر عاشور، خالد عز.

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