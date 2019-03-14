"الطليعة و العرائس" ينيران من جديد الأحد المقبل

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، ان مسرحي " الطليعة" و " القاهرة للعرائس" بالعتبة ينيران من جديد يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ مارس الجاري، و ذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة لهما، يأتي ذلك بعد الزيارة التي قام بها الفنان إسماعيل مختار أول أمس الثلاثاء للمسرحين للتأكد من انتهاء أعمال الصيانة و اشتراطات الحماية المدنية كاملة ، ليعود مسرح القاهرة للعرائس بعرض " سنوحي" من تأليف محمد أمين عبد الصمد و اخراج عيد مسعد في تمام

السادسة و النصف ، بينما يعمل مسرح الطليعة بقاعتيه، حيث تفتتح على قاعة زكي طليمات عرض شباك مكسور من تأليف رشا عبد المنعم و إخراج شادي الدالي في تمام التاسعة مساء ، بينما يفتتح عرض " الانتظار" من تأليف صلاح الحاج و إخراج حمادة شوشة في تمام السابعة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور.

و أضاف " مختار" ان اعادة افتتاح المسرحين بعد الصيانة جاءت

بعد جهد كبير و تحت رعاية و اهتمام كبير من وزارة الثقافة و على رأسها الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ، حتى تنتهي أعمال الصيانة و خاصة أعمال الحماية المدنية بالمسرح ، ليصبح المسرح مستعد لاستقبال جمهوره من جديد.

جدير بالذكر ان مسرح القاهرة للعرائس هو تابع لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، يسع المسرح ٣٥٠ كرسي ، بينما يضم مسرح الطليعة التابعة لفرقة مسرح الطليعة قاعتي عرض، الأولى هي قاعة زكي طليمات، تسع ١٣٠ كرسي، أما القاعة الثانية فهي قاعة صباح عبد الصبور ، و هي قاعة حرة ، تسع من ٦٠ الى ١٠٠ كرسي حسب احتياجات العرض المقدم فيها.