الفنانة "يارا" تحيي حفل توزيع جوائز البث المباشر لفيقو فيديو

قدمت Vigo Video بالأمس حفل توزيع جوائز البث المباشر في فندق جميرا - أبراج الاتحاد في العاصمة أبوظبي والتي أحييتها المغنية اللبنانية الشهيرة يارا.

قدمت المغنية اللبنانية المشهورة 3 من أكثر أغانيها شهرة و شعبية من بينها "مابعرف" لجمهور الحدث وكذلك لمعجبيها على Vigo Video حيث تم بث الحدث بالكامل على الهواء مباشرة، وجذب الحدث أكثر من 200 ألف مشاهدة على Vigo Video في أقل من 3 ساعات.

وأعلنت Vigo Video عن أفضل مذيعي "برنامج صناعة النجوم"، وهي مبادرة بقيمة 50 مليون دولار تم إطلاقها في ديسمبر من العام الماضي للاستثمار في البرامج المحلية الإبداعية في المنطقة. اختارت Vigo Video لشهر يناير وفبراير أكثر من 30 مذيعًا لحضور حفل توزيع الجوائز والاحتفال بنجاحهم. وقام ثلاثة من المذيعين الفائزين الذين هم في الأصل أيضًا مغنون موهوبون بالغناء على الهواء مباشرة وتلقوا الكثير من المشاركة والتشجيع من المستخدمين الذين حضروا وكذلك المشاهدين للحدث عبر Vigo.

وللتفاعل مع الجمهور عبر الإنترنت على Vigo Video ، تم تقديم جوائز مميزة مثل مجوهرات كارتييه و iPhone Xs Max و iPad Pro إلى المستخدمين الذين علقوا على الهواء مباشرة وذلك بشكل عشوائي من قبل الفنانة "يارا" ومذيعة Vigo نانا و Mr. Rolex.

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وقامت Vigo Video بالإعلان عن خططها لتطوير المنتجات لزيادة مشاركة المستخدمين في العام المقبل. سيعمل تطبيق البث المباشر في الشرق الأوسط على تنويع محتوى التطبيق من خلال إطلاق خطط جذابة مثل "برنامج صناعة النجوم" الذي جذب الكثير من المواهب للمشاركة بالإضافة إلى المتابعين، وزيادة على ذلك توسيع فئات المحتوى لتشمل المطبخ والكوميديا والألعاب وغيرها من المجالات الممتعة! سيواصل Vigo Video أيضًا تحسين وظائف التطبيق وتطوير مميزات تفاعلية جديدة لجذب انتباه المستخدمين وتسليتهم!

هذا هو ثاني حدث تطلقته Vigo Video في الشرق الأوسط خلال الأربعة أشهر الماضية في محاولة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية لخاصية الـ Live للتطبيق داخل المنطقة، وتخطط Vigo Video للاستمرار في زيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال التعاون مع المشاهير والعلامات التجارية المعروفة في المنطقة.

أصبح Vigo Video الآن من بين أفضل التطبيقات المجانية على Google Play ومتجر Apple في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.