لطفي لبيب سعيد بتكريمه في مهرجان شرم الشيخ

كشف الفنان لطفي لبيب أنه سعيد للغاية بتكريمه مؤخرًا من قبل مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية ، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد هو أضخم تكريم حصل عليه خاصة أنه ساهم في رفع روحه المعنوية، وذلك لكونه جاء تقديرًا لمشواره الفني الطويل الذي اجتهد فيه ليقدم تاريخًا كبيرًا يتشرف به.

وأعلن لبيب في حديث خاص إلى "لايف ستايل" أنه انضم إلى فيلم النجم أحمد حلمي الجديد للمخرج خالد مرعي والذي من المقرر البدء في تصويره قريبًا هذا إلى جانب أنه انتهى من تصوير فيلم "قهوة بورصة مصر" وينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم الفنان القدير حسن حسنى، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، علاء مرسى، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروة عبد المنعم، ريكو، المطربة هند طاهر،عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعة.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

Advertisements

- لطفي لبيب أبرز الفنانين الذين كشفوا عن ذكرياتهم في "حرب أكتوبر"

- لطفي لبيب وعلي حميده يشاركان في فيلم "بورصة مصر"