نرصد أهم الأفلام المقتبسة من قصص حدثت بالفعل

هناك مجموعة من الأفلام تم اقتباسها من قصص حدثت بالفعل على أرض الواقع " حقيقية" ومن ضمن هذه الأفلام:

* فيلم " إحنا التلامذة":

بطولة عمر الشريف، شكري سرحان، يوسف فخر الدين، تحية كاريوكا، نجوى فؤاد، ميمي شكيب، سيناريو وحوار نجيب محفوظ، وإخراج عاطف سالم.

يدور حول ثلاثة تلاميذ هم عادل، حسنين، وسمير، لكل منهم مشكلة، فعادل يحب جارته سهام، لكن أباها يرفض أن يزوجه منها، ويطرده أبوه من المنزل، أما حسنين، فإن عمه يأتى إليه من الصعيد ليذكره بأهمية القيام بالثأر ممن قتلوا أباه، وسمير يعانى من إهمال أبويه له، بعد أن انفصلا، وتزوج كل منهما بطرف آخر، تقوم بين سمير وبين الخادمة سعيدية علاقة وتخطئ معه، وتحمل منه، يلجأ عادل إلى جارته الراقصة جمالات من أجل مساعدتهم فى إجهاض سعيدية. يضطر الثلاثة إلى مهاجمة البار الذى يشربون فيه الخمر، لسرقة المال اللازم للإجهاض، لكنهم يكتشفون أن المبلغ زهيد، تموت سعيدية أثناء الإجهاض، وتصرخ جمالات فيأتى الجيران والبوليس، يسافون إلى المحاكمة، ويحكم على كل منهم بخمسة عشر عاماً فى السجن.

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* فيلم "المراكبي":

بطولة صلاح السعدني ومعالي زايد، وإخراج كريم ضياء الدين وتأليف أحمد عوض، ويدور قصته حول بعض المشاكل التذ تبدأ بدخول حياة الصياد البسيط أحمد، عندما يفكر في إدخال ابنه المدرسة حيث يفاجأ بأنه لا يحمل بطاقة وأن ابنه لا يملك شهادة ميلاد فتتعقد الأمور مع سلسلة من الأحداث الكوميدية عندما يقرر تسجيل أولاده في السجلات الرسمية.

* فيلم "ميكانو":

بطولة تيم الحسن ونور اللبنانية وخالد الصاوي، وتأليف وائل حمدي وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول مهندس متميز في مجال عمله "خالد الشهاوي"، الذي نجده دائم الارتباك لا يجيد التعامل مع الناس يتعامل مع رؤسائه من خلف ستار أخيه "وليد الشهاوي" الذي يتولى شؤونه الحياتية، نكتشف أنه مصاب بمرض فقدان الذاكرة قصير المدى، يتعرف في حفل لأحد مشاريعه والتي كان مجبرا على حضورها على مسؤولة التسويق المطلقة "أميرة"، تقع في غرامه بالرغم من تصرفاته المريبة، يبدو في البداية أن حب الاستطلاع والفضول هما من قاداها إلى التعرف أكثر على هذا المهندس الغامض، إلا أنهما قادوها إلى أجمل وأسوأ علاقة حب في حياتها، الأجمل لما ملأت به الشاشة من مشاعر كانت تتدفق لتغرق قاعة العرض بأجملها، والأسوأ لأنه من المستحيل عليها أن تكتمل، والسبب يرجع إلى المرض الذي يفقد خالد الذاكرة كل فترة، ليعود إلى سن السادسة عشرة مرة أخرى،غير متذكر لكل ما مر به خلال هذه السنوات العشرين أو أكثر التي أمضاها في فهم ما هو عليه، يعود ليذاكر مرة أخرى الهندسة المعمارية التي يعشقها، ويسهل عليه الأمر أنه بالفعل موهوب بها منذ الصغر، تختار أميرة بالغرم من كل المعوقات والمطبات أن تستمر في هذه العلاقة المتوهجة البريئة، تختار كما اختار أخوه وليد المهندس التنفيذي أن يظل بجوار أخيه مراعيا له ومحافظا عليه، ينسى أنه تعدى الأربعين من عمره دون زواج أو ارتباط، ليظل بجوار أخيه الذي يحتاجه في كل لحظة، وتختار أميرة أن تظل مع خالد بالرغم من علمها التام بأنه في أي وقت سيصحو من النوم غير متذكر لها أو لحبهما أو أي شيء آخر كان يربطها به.

*فيلم "أسماء":

بطولة هند صبري وماجد الكدواني، وتأليف وإخراج عمرو سلامة، تجسد هند صبري ضمن أحداث الفيلم شخصية فتاة تعانى من مرض نقص المناعة الايدز وتقرر عدم الاستسلام له فتخوض حرب عنيفة ضده سواء بالسعي لعلاج نفسها أو بث الأمل فى قلوب كل المصابين بالمرض اللعين، ورويدا رويدا تتمكن من تحقيق الكثير من اهدافها وتتوالى الأحداث .

*فيلم "الرجل الثالث":

بطولة أحمد زكي ومحمود حميدة وليلى علوي ، وقصة يوسف جوهر وسيناريو وحوار محمد عباس وإخراج علي بدرحان، يدور حول كمال حسين الذي يعمل طيار مقاتل شارك فى حرب اكتوبر 1973 لكنه فصل من الخدمة فى القوات المسلحة بسبب خطا غير مقصود ادى الى مصرع زميل له أثناء المعركة ويلتحق كمال بالعمل على طائرة هليكوبتر فى احدى شركات البترول وتسوء علاقته بزوجته التى تتهمه بالجبن والهروب من المعركة حتي ينتهى الامر بطلاقها واحتفاظ طليقته بابنها الوحيد فى أحد النوادى الليلية يلتقى كمال بسهام الحسناء الشابة عشيقة المليونير رستم الشرقاوى رجل الاعمال ورئيس عصابة المخدرات فى البساطن والتى تتطلع للزواج منه والخلاص من براثن رستم يستغل رستم حاجة كمال الملحة للمال فيسلط عليه سهام للايقاع به حتى يقبل العمل معه لنقل صفقة المخدرات الجديدة والتى ينتظر وصولها عللى متن احدى السفن لتجنب مخاطر سلاح الحدود وتفتيش ادارة الجمارك بواسطة طائرة الهليكوبتر التى يعمل عليها مقابل مبلغ كبير ينمو الحب بين كمال وسهام فى الوقت التى تسوء فيه علاقة كمال بابنه الصغير اسامة الذى يتهمه بالجبن مرددا كلمات والدته يقوم كمال بابلاغ الشرطة عن نشاط عصابة رستم ويشاركها القبض على افرادها لتنشر الصحف صورته مزيلة بلقب البطل ليسترد كرامته وليرد اعتبار ابنه امام زملائه فى المدرسة ويتزوج كمال من سهام.

* فيلم "جعلوني مجرمًا":

بطولة فريد شوقي وهدى سلطان، قصة فريد شوقي وتأليف رمسيس نجيب، وإخراج عاطف سالم، ويدور حول الطفل سلطان الذي ظن عقب وفاة والده أن يرعاه عمه، ولكنه إستولي على ثروته فأصبح الفتى ضائعًا في الطريق فإلتقطته عصابة للنشل، ليقوم عمه بطرده ويودعه إصلاحية الأحداث يحاول أن يجد عملا شريفًا بعد خروجه من الإصلاحية ولكنه يفشل، فيقرر اﻹنتقام من كل من ظلمه.

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* فيلم "كابوريا":

بطولة أحمد زكي، و رغدة وقصة وسيناريو وحوار عصام الشماع، وإخراج خيري بشارة، ويدور حول حسن هدهد الشاب الفقير الذي يهوى الملاكمة لكنه يحلم مع صديقيه محمود ومصطفى فى الوصول إلى الاوليمبياد، ويعجز عن تحقيق هذا الحلم ويكتفى بإقامة حلبات ملاكمة فى الحى الشعبى الذى يقطن به، كما يفشل فى إقناع والد الفتاة التى يحبها بالزواج منها، يتصادف مرور حسن وأصدقاءه أمام عوامة المليونير سليمان، فتدعوهم زوجته حورية للمشاركة فى مباريات للملاكمة فى قصرهما المنيف مقابل مكافآت مالية مغرية فى الوقت الذى تخضع فيه مباريات حسن هدهد مع منافسيه من الشبان الآخرين لمراهنات خيالية بين حورية وسليمان، يحقق حسن انتصارات مبهرة ليحصل على أموال طائلة وينتقل للإقامة فى قصر سليمان حيث تسعى حورية لإغرائه لكنه يرفضها فتلفظه وتقرر الآثار لكرامتها. يكتشف حس أنه صار دمية يعبث بها سليمان وزوجته فيلقى بما كسبه من مال فى وجه حورية ويهجر الثراء والقصر ليعود إلى الحى الشعبى الذى يقيم فيه، يبدأ من جديد فى جولات جديدة من الملاكمة مكتفيا بنظرات محبوبته الوادعة.

* فيلم " المصلحة":

بطولة أحمد السقا وأحمد عز وقصة وتأليف وائل عبد الله وإخراج أحمد النجار وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير يكشف عن خبايا عالم تجار المخدرات تدور أحداث الفيلم والمستوحاة من قصة حقيقة حيث الضابط حمزة (أحمد السقا) الذي يطلب نقله من قطاع الأمن المركزي إلى إدارة مكافحة المخدرات عقب مقتل شقيقه الضابط يحيى (أحمد السعدني) على يد سليمان المسلمي (محمد فراج) ، أملا في إلقاء القبض عليه والثأر لشقيقه... و تبدأ الصراعات بين مطاردات ومواجهات من جانب الشرطة واعوان سالم المسلمي ( احمد عز ) اكبر تاجر مخدرات في سيناء و اخيه سليمان المسلمي( محمد فراج).

* فيلم " السفاح":

بطولة هاني سلامة وخالد الصاوي وتأليف خالد عكاشة وسيناريو وحوار خالد الصاوي وإخراج سعد هنداوي، تدور أحداث الفيلم حول شاب من عائلة مرموقة فى المجتمع ولكن مفككة، أفرادها منغمسين فى تحقيق مصالحهم الذاتية، فنشأ وحيدا يبحث عن ذاته ويجد ضالته فى عصيانه لأسرته و إرتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الإجرامية و توحشه فى تنفيذ تلك الجرائم وتتنوع علاقاته بالمجتمع الأجرامى، فنجده يشترك فى عمليات تجارة السلاح وعمليات الإغتيال السياسية، ثم تقوده الأقدار فى إقامة علاقة حب مع فتاة جميلة تغير معالم حياته ويشعر لأول مرة بمعنى الحب ودفئه و يحاول أن يحصل على الأموال لإقامة حياة جديدة مع حبيبته فيعقد النية على أرتكاب آخر جرائمه ليحقق ذلك.

* فيلم "الجزيرة":

بطولة أحمد السقا ومحمود يس وهند صبري وقصة شريف عرفة وتأليف محمد دياب وإخراج شريف عرفة ، وتدور قصته حول علي الحفني (محمود ياسين) - أحد كبار أعيان الصعيد - الذي يرزق بطفله الأول منصور الحفني (أحمد السقا).. يبلغ منصور أشده ويتطبع بجبروت والده الذي يختار له فايقه (زينة) - ابنة أحد الأثرياء - كي يتزوج بها؛ ليكون صاحب المال والنفوذ معاً، وبالرغم من حب منصور لكريمة (هند صبري) إلا أنه يقبل الزواج بفايقة إرضاءًا لوالده.. يتوفى علي ويرث منصور كل شيء من أمواله وأملاكه وحتى إتجاره بالمخدرات، ويساعده في ذلك الضابط رشدي (خالد الصاوي) بتيسير عمليات بيع السلاح والمخدرات لمنصور مقابل إبلاغه عن عصابات الصعيد، إلا أن الوضع يتطور وتتأزم الأمور بينهما.

* فيلم " المرأة والساطور":

بطولة نبيلة عبيد وأبو بكر عزت وتأليف وإخراج سعيد مرزوق تدور أحداث الفيلم فى الإسكندرية حول قصة حقيقية لامرأة قتلت زوجها ومزقت جسده لاشلاء.. سعاد قاسم أرملة شابة ترك لها زوجها ثروة كبيرة والابنة المرهقة مديحة (14 سنة) فى حى سموحة، يلتقى بها محمود علوان النصاب فى الطريق الزراعى يوهمها أنه مدير مكتب رئيس الوزراء وأنه أرمل لينسج شباكه عليها حتى يتزوجها، فيحصل على توكيل رسمى ليتصرف فى ممتلكاتها ويبدد رصيدها فى البنك ويعاملها معاملة شاذة كزوجة ويستولى على مصوعاتها، ويتضح أنه لا ينفق على أمه العجوز المريضة واخيه المتخلف بالقاهرة، وأنه يحمل بطاقات شخصية مزورة كرجل أعمال وكصحفى أيضا وان له ضحايا عديدين سلب أموالهم، ومنهم ألبير حبيب العجوز الذى سلب مدخراته وظل يطارده لاستردادها دون جدوى. يتمادى محمود فى إذلال سعاد، ويرفض إعادة الملايين الذى استولى عليها منها إليها، كما يرفض أن يطلقها وعندما يحاول اغتصاب ابنتها الوحيدة مديحة تسرع بذبحه، وتقطيع جسده إلى أشلاء وتلقى بكل منها فى جهة.. تنهار سعاد وتعترف لرجال الشرطة بالحقيقة، ويحكم عليها بالسجن المؤبد 15 سنة.

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