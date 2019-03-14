شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الممثل التونسي مروان كنزارى يلفت الأنظار فى فيلم Aladdin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ الإعلان عن فريق عمل فيلم Aladdin واتجهت أنظار العالم إلى هذه التجربة التي تحمل الكثير من النوستالجا، ولكن المختلف في تلك التجربة والذي لفت انظار الكثيرين هو أن دور جعفر الشرير يجسده الممثل التونسي مروان كنزاري والذي يتمتع بقدر كبير من الوسامة وهو ما جعل الفتيات يفتتون به لدرجة أن المواقع الأخبارية أطلقت عليه Hot Jafar في إشارة إلى مدى وسامته كممثل.

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فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.