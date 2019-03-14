بالصور.. حكيم يسترجع ذكريات تكريمه من عمدة ولاية نيو جيرسي 1998

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان حكيم، ذكريات تكريمه من عمدة ولاية نيو جيرسي الأمريكية، بعد أن قدم حكيم حفلا غنائيا في مارس 1998 .
كما شارك حكيم متابعيه بصور من التكريم، قائلا: "زي اليومين دول، إنجاز استثنائي وتكريم خاص حصل عليه الفنان حكيم حين أهداه بريت شندلر عمدة ولاية نيو جيرسي، مفتاح الولاية، تقديرآ لشعبيته الكبيرة وفنه الراقي، وهو التكريم الذي يحصل عليه المشاهير على مستوى العالم".
وأضاف : "وذلك بعد أن قدم حفلا غنائيا في مارس 1998 حضره حوالي 5 آلاف من مختلفة الجاليات العربية والأجنبية بمدينة أتلانتك سيتي، على مسرح رجل الأعمال الشهير آنذاك دونالد ترامب، الذي يتولى حاليا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".
بوست حكيم
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