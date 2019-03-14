شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى فى صورة من "فالانتينو" تكشف عن ملامح شخصيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة داليا البحيرى فى صورة جديدة من مسلسل "فالانتينو" الذى تشاركه فى بطولته الى جانب الزعيم عادل إمام والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وكشفت الصور عن ملامح الشخصية التى تجسدها حيث ظهرت بظهرها فى حارة شعبية مرتدية جلابية، مما يعنى أنها تقدم دور فتاة فقيرة من منطقة شعبية.



داليا البحيرى

مسلسل فلانتينو" يعد التعاون الأول بين عادل امام والسيناريست أيمن بهجت قمر والسابع مع نجله رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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ويسجل المسلسل التعاون الثانى بين داليا البحيرى والزعيم عادل أمام بعدما قدمت معه فيلم "السفارة فى العمارة" عام 2005 أى منذ 14 عاماً وحقق العمل نجاحاً كبيراً وشارك فى بطولته أحمد راتب وعزت أبو عوف وخالد سرحان ولطفى لبيب وميسرة وتأليف يوسف معاطى وإخراج عمرو عرفة.



الفنانة داليا البحيرى