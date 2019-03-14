شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشحه لجائزة الأوسكار 2019.. عرض فيلم "كفر ناحوم" فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت السفارة اللبنانية لدى مملكة البحرين، بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار إلى حضور عرض استباقى لفيلم "كفرناحوم" يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري. الفيلم الذى عكس النظرة الإخراجية للمخرجة اللبنانية نادين لبكى اختير للمنافسة على جائزة السعفة الذهبية فى مهرجان كان السينمائى لسنة 2018م، كما أعلن عن ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبى لعام 2019م، هذا بالإضافة لحصوله على عدة جوائز فى مهرجانات سينمائية دولية.

قصة فيلم كفرناحوم

يحكى فيلم "كفرناحوم" قصة حياة طفل يعيش فى منطقة فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة الذى يخضع له، حيث يقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه. وكالعادة لم تقم لبكى بالاستعانة بممثلين محترفين وإنما قام بالأدوار أشخاص حقيقيون فوصل إلى قلوب المشاهدين مما خوّله الحصول على العديد من الجوائز العالمية.

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تدور أحداث فيلم الدراما الواقعية "كفرناحوم" فى أحياء بيروت الفقيرة وتحكى عن حياة زين وهو طفل يبلغ من العمر 12 عاما ويحاول دون جدوى منع تزويج شقيقته الصغرى لأنها بلغت سن الزواج. ويبدأ الفيلم وينتهى بمشهد فى قاعة محكمة حيث يقاضى زين والديه اللذين أنجبا عددًا من الأطفال لأنهما جاءا به إلى الحياة.

أدى دور البطولة الطفل زين الرفيع الذى فرّت أسرته من الحرب السورية، والذى يشبه الشخصية التى يؤديها فى أنه يعمل منذ الصغر بدلا من الذهاب للمدرسة. يُعرض فيلم كفرناحوم حالياً فى الصالات البحرينية.