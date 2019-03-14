تامر حسني يرد على حسين الجسمي: "أتينا حبا من أم الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

استقبل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، المطربة السورية أصالة، والنجم تامر حسنى، قبل استعدادهم لحضور حفل افتتاح الأولمبياد الخاص بأبوظبى.

ونشر "الجمسي" صورة تجمعه بأصالة وتامر، عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر، وعلق: "محبتكم وثقتنا الكبيرة بقدراتكم جمعتنا في دار العز أبو ظبي، نتطلع لنجاحاتكم ونفخر في الأولمبياد الخاص الإماراتي".

Advertisements

ومن جانبه رد المطرب تامر حسنى، قائلا: "تقديرنا لكم ولما تحملونه من رسالة إنسانية عظيمة لأبطال فوق العادة يستحقون فعلًا كل الدعم، أتينا حبًا من أم الدنيا مصر".

وتشهد دولة الإمارات، اليوم الخميس، انطلاق حفل افتتاح الأولمبياد الخاص بالعاصمة أبوظبي.