أمير كرارة في الإسكندرية لتصوير "كلبش 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشر الفنان أمير كرارة، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة له في مدينة الإسكندرية ظهر فيها داخل مركب صغير. ويستعد "كرارة" لتصوير عدد منة مشاهد مسلسل "كلبش 3"، بمدينة الإسكندرية، وعلق: "صباح الفل يا إسكندرية". مسلسل "كلبش 3"، بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدي، أماني كمال، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمى.

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