حكيم يستعيد الذكريات مع عمدة ولاية نيو جيرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استعاد الفنان حكيم، ذكريات تكريمه من عمدة ولاية نيو جيرسي الأمريكية، ونشر صور تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام.

وعلق: "زي اليومين دول، إنجاز استثنائي وتكريم خاص حصل عليه الفنان حكيم حين أهداه بريت شندلر عمدة ولاية نيو چيرسي، مفتاح الولاية، تقديرآ لشعبيته الكبيرة وفنه الراقي، وهو التكريم الذي يحصل عليه المشاهير على مستوى العالم".

وتابع: "بعد أن قدم حكيم حفلا غنائيا في مارس 1998 حضره حوالي 5 آلاف من مختلفة الجاليات العربية والأجنبية بمدينة أتلانتك سيتي، على مسرح رجل الأعمال الشهير آنذاك دونالد ترامب، الذي يتولى حاليا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

يذكر أن حكيم يستكمل حاليا التجهيزات الخاصة بألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبا.