عرض الفيلم الإماراتي «راشد ورجب» في عيد الفطر .. بمشاركة شادي ألفونس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مارس 2019 01:10 مساءً - قررت شركة إيميج نيشن أبوظبي، إحدى الشركات الرائدة في صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي في الشرق الأوسط، عرض فيلمها الكوميدي الإماراتي "راشد ورجب" في دور السينما في كافة دول المنطقة خلال عيد الفطر (يونيو 2019) بعد العرض الخاص الأول للفيلم.



ويُعتبر هذا الفيلم الذي أنتجته دولة الإمارات العربية المتحدة وتم تصويره في دبي أول فيلم روائي للمخرج الإماراتي محمد سعيد حارب والمعروف كصانع المسلسل التلفزيوني الكرتوني الشهير "فريج". الفيلم من إنتاج المخرجين الإماراتيين علي مصطفى (مخرج فيلم المحترم، ومن ألف إلى ياء) وماجد الأنصاري (مخرج فيلم زنزانة) إلى جانب صاحب شركة الإنتاج "بريك أوت فيلمز" رامي ياسين (مخرج فيلم شباب شياب).



تدور قصة هذا الفيلم الكوميدي العائلي حول المدير التنفيذي الإماراتي الثري "راشد" (مروان عبد الله صالح) ورجل توصيل الوجبات السريعة صاحب العيش الهانئ "رجب" (شادي الفونس)، اللذان يتبادلان الأجساد بعد حادث مروع في طريقهما إلى العمل. وفي خضم بحثهما البائس عن طريقة لاسترجاع ذواتهم السابقة، يكتسب الشابان منظور مختلف لحياة كل منهما.



يظهر الممثل الإماراتي مروان عبد الله صالح في فيلمه الأول بعد تسميته كواحد من "نجوم العرب في المستقبل" في مجلة "سكرين إنترناشيونال"، في حين يشاركه البطولة الممثل الكوميدي المصري ونجم "ساترداي نايت لايف أرابيا" شادي الفونس. تقوم مذيعة تلفزيون دبي، شيما، بقفزة من التلفزيون إلى الشاشة الفضية بدور ليلى زوجة راشد. ومن بين طاقم الممثلين الموهوبين في المنطقة الممثلة المصرية دعاء رجب والممثلة الإماراتية هيفاء راشد والممثل الكوميدي السعودي-الكوري وونهو تشونغ، ومن عمان سميرة الوهيبي والنجم اللبناني فادي ابراهيم.



قبيل انطلاق الدعاية الرسمية للفيلم الكوميدي الذي يتمحور حول تبادل الأجساد، علق محمد سعيد حارب قائلاً: "آمل أن يجد المشاهدون متعة في مشاهدة الفيلم كما كان ممتعاً لنا عند تصويره. يظهر الطاقم الرائع من الممثلين الموهوبين في أداء غير متوقع من شأنه أن يفاجئ المشاهدين ويسعدهم. إن فيلم "راشد ورجب" سوف يتيح لكم فرصة رؤية العالم من خلال عيني شخص آخر، ولكن عندما يتعلق الأمر بالرغبة في أن تكونوا شخصاً آخر، عليكم توخي الحذر فيما ترغبون به".



يأتي إطلاق هذا الفيلم بعد أشهر قليلة من انطلاقة سينمائية قوية لشركة إيميج نيشن بعد إطلاق إنتاجها الثالث محلياً (المسلسل الدرامي "قلب العدالة") الذي اختارته منصة البث العالمية "نيتفليكس"، وفيلم "فري سولو" الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي للإنتاج العالمي المشترك. فيلم "راشد ورجب" هو الفيلم السابع من إنتاج إماراتي والمتوقع إطلاقه قريباً.



ويقول حنا كاظم، مدير الأفلام المحلية والتلفزيون في إيميج نيشن أبوظبي: "من خلال قائمة مشاريعنا الفريدة والمتميزة، تقدم إيميج نيشن نظرة واقعية عن دولة الإمارات العربية المتحدة لبقية دول العالم، من خلال سرد القصص وتمثيل ثقافة الدولة المتنوعة. إن فيلم "راشد ورجب" خير مثال على ذلك".



يذكر أن فيلم "راشد ورجب" تم تصويره في استوديوهات إيميج نيشن أبوظبي وهو من إنتاج "بريك أوت فيلمز" لرامي ياسين بالتعاون مع "إيماجيناريوم فيلمز" تتولى شركة "تنوير فيلمز" توزيع الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.