بالفيديو: كيم كارداشيان “مريضة” شاهد وجه نجمة تليفزيون الواقع المصاب

عندما يتعلق الأمر بكيم كارداشيان تكون إثارة الجدل هي العنوان، ولكن على الرغم من أن جرأتها دائمًا ما تكون المثيرة للجدل وقتما تظهر، إلا أنه مؤخرًا كانت صراحة كيم هي ما فاجأ متابعيها. ففي فيديو شاركته نجمة تلفزيون الواقع على “إنستغرام” يوم الإثنين، قررت كيم الظهور بدون مكياج لتكشف لمعجبيها عن معاناتها من الصدفية ووفق ما نشرته الصحيفة البريطانية “ديلي ميل”، لم تخجل كيم (38 عامًا) من الكشف عن وجهها الذي تسللت إليه الصدفية، حيث ظهرت والبقع والعلامات الحمراء تملأ وجهها، حتى إنها علقت على الفيديو: “وجه الصدفية”. جدر بالذكر أن كيم اكتشفت إصابتها بالصدفية عام 2011، ولم تتوان عن تجربة العديد من العلاجات، بما في ذلك عصائر الديتوكس والعلاج بالضوء، كما أنها في الشهر الماضي نشرت صورة لها على إنستغرام وهي تضع مرهم عشبي ذو لون داكن على أنحاء وجهها المصابة.

يُذكر أيضًا أنها لجأت لطلب المساعدة من متابعيها على انستغرام في ديسمبر الماضي، حيث قالت في منشور: “أظن أنه حان الوقت لبدء علاج للصدفية، فأنا لم أر حالتي بهذا السوء من قبل، فهل جرب أحدكم علاج للصدفية، وأي نوع الأفضل؟ أنا بحاجة للمساعدة في أسرع وقت ممكن”. لكن على الرغم من الصدفية التي تؤرق كيم، إلا أنها لم تدع الأمر يزعجها، حيث نشرت يوم الإثنين أيضًا مقاطع فيديو وصور لطفلتها “شيكاغو” وهي تستمتع بوقتها باللعب بأحذية وحقائب والدتها الفاخرة، ولم تكن شيكاغو هي الوحيدة التي كان وقت استمتاعها ثمينًا، حيث نشرت كلوي مؤخرًا أيضًا صورة لطفلتها “ترو” وهي محاطة بحقائب بيركين الشهيرة من ماركة هيرميس الفاخرة، والتي يبلغ ثمن تصميماتها الضخمة حوالي 100 ألف دولار، وحتى أسعار الحقائب الصغيرة منها ليست هينة، حيث يتكلف أصغرها حوالي 15 ألف دولار.