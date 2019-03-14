تعرضت الإعلامية علا الفارس لهجوم من قبل المغرّدين والمغرّدات في تويتر. ودشّن المغردون وسمًا حمل عنوان #علا_فارس_ام_القمل_والصيبان فحظي بتعليقات كثيرة للرد على علا الفارس، إلا أنها لم تقف صامتة وردت الإعلامية الأردنية على الهجوم الواسع بنشر صورة عبر تويتر، ركّزت فيها على شعرها وعلقت: “ما لقوا في الورد عيب قالوا له يا أحمر الخدين.. هذه أحدث صوري بشعري المنسدل.. إهداء لأصحاب الهاشتاق الذي ظهر لي في الترند”.
وأضافت: “الله يرزقنا فضاوتكم.. مش نايمين الليل يا ويلي عليكم وانتوا تغردوا #علا_فارس_ام_القمل_والصيبان أهنئ صاحب الهاشتاق على الاسم فكل ٌيرى الناس بعين طبعه” وعادت علا الفارس مجددًا ثم حذفت المنشور واستبدلته بآخر فيه الصورة نفسها، وعلقت عليها قائلة: “صباح الورد والتصوير الجميل”.
كانت هذه تفاصيل خبر مغردون يطلقون حملة “علا فارس أم القمل والصيبان”.. والإعلامية ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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