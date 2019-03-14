هل قبلتْ هيفاء وهبي الزّواج من محمد الوزيري؟

نشر محمد الوزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، في الـ 24 ساعة الماضية، صورتين عبر حسابه في إنستغرام، قد يكون فجّر من خلالهما مفاجأة من العيار الثقيل.

وفي الصّورة الأولى، ظهرتْ فيها هيفاء بجانبه، رافعة إشارة النّصر، علّق أسفلها: “she is the one”، والتي تعني “هذه هي” حرفيًا، إلا أنّها تعني ضمنيًا، أنّ هذه هي المرأة المناسبة لي، أو التي اخترتها.

وفي الصّورة الثانية، كانت المفاجأة، حيث ظهرتْ هيفاء فيها واقفة أمام المرآة مع محمد، وهنا كتب: “سألتها إن كان بوسعنا أن نفعلها، فقالت هيا بنا نفعلها، هي المرأة المناسبة!”

وبهذه التعليقات الغامضة، ربّما أكّد محمد، تطوّر علاقته بهيفاء وهبي؛ فإمّا أنهما حبيبان فعلاً، وقرّرا الزّواج، أو أنّهما يحضّران معًا، لأعمال فنية “كبيرة”، في الأيام القريبة المُقبلة.

لكنّ تعليقات المتابعين أسفل الصورتين، أكّدتْ بطريقة أو بأخرى، التّرجيحات الأولى، وهي وجود علاقة غرامية بينهما، حيث حملتْ كلمات المعلّقين تبريكات، وتمنّيات بحياة سعيدة معًا.

والأمر الذي يرجّح أيضًا، احتمالية وجود علاقة غرامية بينهما، هي تعليقات هيفاء على صور محمد في إنستغرام، فعلى إحدى صوره كتبتْ له : hearty ما يعني “قلبي”.

وأسفل صورة أخرى لهما معًا، كتب هو: “حوتتي” (دلالة على برج هيفاء الفلكي وهو الحوت) وهي علّقتْ: “عقربي” (برج محمد العقرب).

وتبقى الاحتمالات عن وجود علاقة عاطفية جدّية بين هيفاء ومحمد الوزيري واردة، لكنّها قد تكون علاقة مهنية لا أكثر، حتى تخرج هيفاء وتكشف طبيعتها.

يُذكر، أنّ عدّة إشاعات كانت قد انتشرت، تفيد بوجود علاقة غرامية بين هيفاء وهبي، ومدير أعمالها، الذي يحرص على التواجد معها في معظم حفلاتها، وحتى سهراتها اليومية مع أصدقائها، لكنْ بقيت في إطار الإشاعات، حيث لم يؤكّد، أو ينفي أيّ من الطّرفين تلك الأخبار.