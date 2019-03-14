شاهد..أحمد فلوكس يوجه رسالة لجمهوره

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة تحمل حكمه لمتابعيه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق فلوكس على الصورة قائلاً:" قتل الطموح يودي الي قتل الاحلام و هذا معناه نهايه من كان عنده الطموح والاحلام... فاحذر يا من كنت سبب لقتل الطموح لشخص لانك كده بتقتل حياته و كل شي .،.. صباحكم فل" كان عنده الطموح والاحلام... فاحذر يا من كنت سبب لقتل الطموح لشخص لانك كده بتقتل حياته و كل شي .،.. صباحكم فل" يذكر أن فلوكس يشارك سينمائيا في فيلم الممر المتوقع عرضه خلال موسم الصيف، الفيلم بطولة أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني"، من تأليف وإخراج :شريف عرفة.

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