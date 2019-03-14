احتفل الفريق الغنائي الشهير "شارموفرز" بطرح ألبومهم الجديد"انفصام" مع جمهورهم، وذلك من خلال حفلاً غنائياً في مركز المنارة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وجه "شارموفرز" الشكر لجمهوره وجميع المشاركين في الألبوم، وذلك عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك".
وعلق الفريق على احتفال الألبوم قائلاً:" بعد ٣ سنين من تحضير الألبوم ده، دي كانت احلى طريقة للإحتفال بيه. شكراً لكل الشارموفانز اللي كانوا معانا من أيام الپرانويا، و فضلوا لغاية النهارده، و ألف شكر للپارتنرز.
أقيم الحفل الجمعة الماضي، وشهد
يذكر ان شارموفرز يستعد لحفل غنائي آخر في شهر إبريل القادم، حيث يقوم بمباراة غنائية التي تعرف بـ"ساوند كلاش" مع الفنان عزيز مرقة في مول مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح أولى حفلات ألبوم"إنفصام".. "شارموفرز" يوجه الشكر لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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