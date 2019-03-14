شاهدوا مخرج مصري يعترض على منع القبلات في الأعمال المصرية.. خمنوا من هو!

كتب امير فتحي في الخميس 14 مارس 2019 12:51 مساءً -
مخرج مصري يعترض على منع القبلات في الأعمال المصرية.. خمنوا من هو!
حالة من الجدل الكبير أثارها المخرج المصري بسبب تصريحاته الأخيرة التي إعترض فيها على منع القبلات في الأعمال المصرية مشيراً إلى أن السبب في ذلك هو الجهل.
وجاء كلام المخرج المصري هادي الباجوري هذا في برنامج “المواجهة مع النفس” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على شاشة قناة “القاهرة والناس” حيث قال إن القبلة في السينما ترتبط بالحب وإن الأفلام القديمة تضمنتها لهذا السبب، لافتاً إلى أن القبلة تجعل الأعمال حالياً “غير نظيفة”.
وأضاف أن الكثير من الممثلين باتوا يرفضون القبلة خوفاً من ردّ فعل الجمهور معتبراً أن هذا الواقع يرتبط بالجهل وقلة التعليم وقلة التربية.
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