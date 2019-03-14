شاهدوا خادمة مايكل جاكسون تصدم الجميع وتكشف سبب زواجه من إبنة “إلفيس بريسلي”

كتب امير فتحي في الخميس 14 مارس 2019 12:51 مساءً -

خادمة مايكل جاكسون تكشف سبب زواجه من إبنة إلفيس بريسلي

كشفت الخادمة الشخصية السابقة للنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون أدريان ماكمانوس إن جاكسون لم يكن يحب زوجته ليزا ماري بريسلي، وإنما ارتبط بها من باب الطمع لأنها ابنة الفنان المعروف والثري إلفيس بريسلي، حيث كان يطمع بثروة بريسلي وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعماله.

وعن اتهام ويد روبنسون وجيمس سيفشاك لجاكسون بالإعتداء عليهما حينما كانا طفلين أيدت ماكمانوس كلامهما وقالت: “لم يقض ليلة واحدة مع زوجته ليزا واستبعد أن يكونا قد أقاما علاقة جنسية خلال زواجهما”.



ماكمانوس شددت على أن الطباع الغريبة لجاكسون وإدمان المخدرات تسببا بانهيار العلاقة الزوجية، وأشارت إلى أن جاكسون لم يتوقف خلال زواجه عن إدخال عشرات الأطفال إلى مقر إقامته.

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