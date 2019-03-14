انت الان تتابع تفاصيل خبر لأول مرة.. كاتبان عربيان ضمن قائمة "مان بوكر" العالمية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 12:46 مساءً - كشفت جائزة "مان بوكر" الدولية، اليوم الأربعاء، عن القائمة الطويلة لجائزة 2019، التي تحتفل بأفضل الأعمال الخيالية المترجمة من جميع أنحاء العالم، وتضم 13 عملاً أدبياً.

وضمّت القائمة، لأول مرة، عملين من الأدب العربي؛ الأول للكاتبة العُمانية جوخة الحارثي، وترجمته المستعربة مارلين بوث، بعنوان: "الأجرام السماوية" ونشر بالعربية بعنوان "سيدات القمر"، والثاني "نكات للمسلحين"، للكاتب الفلسطيني-الآيسلندي مازن معروف، وترجمة جوناثان رايت، وسبق للمجموعة أن نالت جائزة الدورة الأولى لملتقى القصة القصيرة في الكويت 2017.

وجوخة الحارثي كاتبة عُمانية، تعمل أستاذة للأدب العربي في جامعة السلطان قابوس، حائزة على الدكتوراه في الأدب من جامعة إدنبرة باسكتلندا، أصدرت 3 روايات ومجموعتين قصصيتين وكتاب نصوص مفتوحة وقصتين للأطفال، وفازت روايتها "نارنجة" (2016) بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب 2016.

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ومازن معروف كاتب فلسطيني يحمل الجنسية الآيسلندية ويقيم هناك، بعد سنوات من العيش في بيروت، بدأ حياته بكتابة الشعر وعمل بالصحافة الثقافية بجريدة "النهار" اللبنانية، كما ترجم عدة أعمال روائية وقصصية ونشر عدة أعمال للأطفال.

وتُمنح الجائزة كل عام لكتاب واحد، يُترجم إلى اللغة الإنجليزية وينشر في المملكة المتحدة وإيرلندا، وتعتبر الروايات ومجموعات القصة القصيرة المترجمة للإنجليزية مؤهلة للفوز.

ويُعتبر المؤلّفون والمترجمون على نفس القدر من الأهمية، إذ جرى تقسيم الجائزة -وهي 50 ألف جنيه إسترليني- بينهم، إضافة إلى ذلك يتلقى كل مؤلف ومترجم في القائمة المختصرة 1000 جنيه إسترليني.

واختارت لجنة مؤلفة من 5 محكّمين القائمة الطويلة، برئاسة بيتاني هيوز، وهو مؤرخ ومؤلف ومذيع حائز عدة جوائز، ومن المقرر إعلان القائمة المختصرة المكوّنة من 6 كتب 9 أبريل المقبل، في لندن، في حين يعلَن الفائز بالجائزة 21 مايو المقبل، خلال حفل عشاء في "راندم هاوس" لندن.

و"مان بوكر" جائزة دولية تأسست في المملكة المتحدة، وأُعلنت فكرتها يونيو 2004، وتأسست رسمياً في 2005، ومنذ ذلك الوقت حتى 2015 كانت تمنَح كل عامين إلى كاتب من أي جنسية، بشرط أن تكون لديه مجموعة من الأعمال نشرها باللغة الإنجليزية أو ترجمها إلى الإنجليزية، لكن منذ 2016 تمنح الجائزة سنوياً مبلغاً قدره 50 ألف جنيه إسترليني للمترجم الفائز، ويتقاسم المبلغ بالتساوي بينه وبين المؤلف الأصلي للكتاب.