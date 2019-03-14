عاصي الحلاني يقترب من تحقيق هذا الهدف!

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد مرور أسبوع على طرحه، حقق فيديو كليب “شو بخاف عليكي” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني أكثر من 750 ألف مشاهدة عبر قناة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” الشهير.

ويحصد العمل رواجًا واسعًا حيث اقترب من حاجز المليون مشاهدة في فترة قصيرة جدًا.

كليب “شو بخاف عليكي” صوّره عاصي الحلاني في المكسيك تحت إدارة المخرج عادل سرحان، ويظهر فيه بدور العاشق الولهان وسط أجواء صيفية وألوان مُبهرة تعكس الصخب الذي تحمله الأغنية.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “شو بخاف عليكي” من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني، والعمل من إنتاج “روتانا”.

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لمشاهدة كليب “شو بخاف عليكي”: