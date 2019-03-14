فيلم Aladdin يحقق الملايين في ساعات! – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق البرومو الجديد لفيلم Aladdin، أكثر من 12 مليون مشاهدة بعد مرور يوم واحد على طرحه عبر قناة شركة “ديزني” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ويل سميث، نعومي سكوت، المصري مينا مسعود، نسيم بيدراد، بيلي ماغنسون ونعمان عكار وهو من إخراج البريطاني جاي ريتشي.

الجدير ذكره أن الفيلم من المقرر طرحه في الصالات السينمائية يوم 24 أيار/مايو المقبل وسط حملة دعائية واسعة ستشمل كل بلدان العالم.

لمشاهدة برومو فيلم Aladdin: