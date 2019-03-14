عمل مصوّر جديد بطلته أريانا غراندي – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح مغني الراب الشهير Chainz 2 أغنية جديدة بعنوان Rule The World تشاركه فيها النجمة العالمية أريانا غراندي على طريقة الفيديو كليب. أغنية Rule The World يتضمنها ألبوم Chainz 2 الأخير Rap Or Go To the League والذي حقق رواجًا واسعًا. يذكر أن أريانا غراندي فازت مؤخرًا بجائزة أفضل ألبوم بوب عن Sweetener، و ذلك بالرغم من إعلانها انسحابها و عدم حضورها حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2019. لمشاهدة كليب Rule The World:

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