عمل مصوّر جديد بطلته أريانا غراندي – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح مغني الراب الشهير Chainz 2 أغنية جديدة بعنوان Rule The World تشاركه فيها النجمة العالمية أريانا غراندي على طريقة الفيديو كليب.

أغنية Rule The World يتضمنها ألبوم Chainz 2 الأخير Rap Or Go To the League والذي حقق رواجًا واسعًا.

يذكر أن أريانا غراندي فازت مؤخرًا بجائزة أفضل ألبوم بوب عن Sweetener، و ذلك بالرغم من إعلانها انسحابها و عدم حضورها حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2019.

لمشاهدة كليب Rule The World: