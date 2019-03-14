عمرو يوسف خارد سباق دراما رمضان القادم!

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن الممثل المصري عمرو يوسف لن يخوض سباق دراما رمضان لهذا العام.

وبحسب مصادر خاصة بموقنا فقد قرر الشركة المنتجة لمسلسل عمرو يوسف الجديد إلى عام 2020 المقبل، حيث يتطلب التحضير له مزيدًا من الوقت.

المسلسل من تأليف نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج، إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة “فنون مصر” كما سبق وكشفت مصادر مقرّبة من عمرو يوسف.

تجدر الإشارة إلى أن عمرو يوسف قدّم في رمضان الماضي مسلسل “طايع” أمام نخبة من الفنانين ومنهم صبا مبارك، أحمد داش، عمرو عبد الجليل وحقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة رغم أنّه قدّم من خلاله ولأول مرة دور صعيدي على شاشة التليفزيون.