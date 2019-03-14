شاهد .. ويل سميث يرقص إحتفالاً بعودة انستجرام

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - رقص النجم العالمي ويل سميث، احتفالا بعودة تشغيل تطبيق انستجرام بعد تعرضه لعطل، على مدار الساعات الماضية بجميع أنحاء العالم. ونشر سميث فيديو له على صفحتة الرسمية بموقع الرسائل القصيرة والصور "انستجرام " وظهر سميث وهو يرقص انغام اغنية "Thotiana"، وكتب على الفيديو: "انستجرام عاد". ويل سميث هو ممثل أمريكي، ومنتج، ومغني راب، ولد في 25 سبتمبر 1968. استمتع في النجاح في التلفزيون والأفلام والأغاني... تم ترشيحه لأربع جوائز جولدن جلوب،و لجائزتي أوسكار، وحصل على أربع جوائز غرامي.

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