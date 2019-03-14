متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شارك الفنان أمير كرارة جمهورة ومتابعية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة لة داخل مركب فى عرض البحر.
وكتب أمير على الصورة :"صباح الفل يا اسكندرية".. وتفاعل معة الجمهور ومتابعية على صفحتة الرسمية بـ إنستجرام"، وعلق بعضهم بذكر أسماء الشهرة التى أطلقها عليه الجمهور، عقب نجاح مسلسلة كلبش الجزء الاول والثانى، مثل "باشا مصر" أو"أبو سليم"
يذكر أن كرارة يقوم بتصوير، مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "كلبش 3"، فى أسكندرية .. والمقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. باشا مصر فى عرض البحر فى مهمة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.