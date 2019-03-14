شاهد .. باشا مصر فى عرض البحر فى مهمة رسمية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شارك الفنان أمير كرارة جمهورة ومتابعية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة لة داخل مركب فى عرض البحر.

وكتب أمير على الصورة :"صباح الفل يا اسكندرية".. وتفاعل معة الجمهور ومتابعية على صفحتة الرسمية بـ إنستجرام"، وعلق بعضهم بذكر أسماء الشهرة التى أطلقها عليه الجمهور، عقب نجاح مسلسلة كلبش الجزء الاول والثانى، مثل "باشا مصر" أو"أبو سليم"

يذكر أن كرارة يقوم بتصوير، مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "كلبش 3"، فى أسكندرية .. والمقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل.