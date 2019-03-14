أشرف زكي: لا أريد التكلم على دعمي لميرهان حسين في أزمة سجنها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف نقيب الفنانين المصريين، الدكتور أشرف زكي عن دعم النقابة ودعمه الشخصي لأي فنان يتعرض لأزمة، سواء في حياته الشخصية أو المهنية، وذلك على خلفية دعمه للفنانة ميرهان حسين في أزمتها الأخيرة.

وكانت ميرهان حسين قد وجهت كلمة شكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشرف زكي، بسبب دعم نقابة المهن التمثيلية لها في قضية "كمين الهرم الشهيرة" بعد خروجها من السجن، إثر مشاجرتها مع أحد الضباط.

وقال أشرف زكي في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضوره حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي في دورته الـ 36 ، إنه يشارك خلال الفترة الحالية في تصوير مسلسل "بحر" بطولة ماجد المصري.

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وأضاف أن المسلسل من المنتظر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يجد عملاً مميزًا يشارك به في دراما رمضان 2019.

وتحدث أشرف زكي في فيديو "فوشيا" عن الأخبار الكاذبة، التي تناولت وفاة العديد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها الفنان الكبير صلاح عبد الله.