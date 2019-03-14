ملكة جمال المحجبات 2019: أثبتُّ أن الحجاب ليس عائقًا.. والنساء "كل" المجتمع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فازت المتسابقة جنة يحيى بلقب ملكة جمال المحجبات لعام 2019، بعد منافسة شريفة مع بقية المشتركات في المسابقة، وسط أجواء مليئة بالحب والألفة بينهن.

وأعربت جنة في لقاء خاص مع "فوشيا" عن سعادتها بالتتويج باللقب، مشيرة إلى أنها بذلت مجهودًا كبيرًا لكي تحقق حلمها.

وأوضحت: "أنا مراسلة وصحفية، كنت أسعى لإثبات أن الحجاب ليس عائقًا أمام تحقيق الفتاة حلمها، وهو ما نجحت في تحقيقه، بعدما تمسكت بحجابي".

ووجهت رسالة لكل فتاة بعد فوزها باللقب، قائلة: "تمسكي بحلمك وهدفك، وطالما كنتي واثقة في نفسك ستصلين إلى ما تريدين تحقيقه".

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واختتمت: "أتمنى أن أقدم حملات توعية للنساء، فحتى الآن لازالت البنت مظلومة، أريد إثبات أن المرأة كل المجتمع وليس نصفه".

وحضرت كاميرا "فوشيا"، حفل مسابقة اختيار ملكة جمال المحجبات لعام 2019، والذي شهد حضور كوكبة من مصممي الأزياء والنجوم، منهم الفنانة رندا البحيري التي تتواجد كعضوة ضمن لجنة التحكيم.