سلاف فواخرجي تكشف محاولة خطف أبنائها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن تعرضها لمحاولة اغتيال خلال زيارتها للسودان للمشاركة بفعاليات مهرجان سينما الشباب لحضور عرض فيلمها. وذلك في حديثها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامجها "حفلة 11". حيث قالت أن اشخاص مسؤولين من أجهزة أمنية حكومية أخبروها بوجود مخطط لاغتيالها بسبب مواقفها من المعارضة، ووفروا لها حراسة شديدة.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع خادمة تعمل معها منذ 12سنة واقنعوها بتسهيل مهمة خطف أبنائها، قبل أن يتم كشفها وإحباط المخطط.. مشيرةً إلى أنها ظلت تعاني بسبب هذه الواقعة وأصبح لديها خوفاً شديداً على ابنائها.

وأوضحت أن هناك مشكلة شخصية بينها وبين الممثل السوري باسم ياخور الذي اتهتمته باختلاق مسألة انتقادها لدول الخليج بسبب موقفها السياسي. لافتة إلى أنها لم تهاجم أي دولة خليجية وأعمالها الدرامية تُعرض على الشاشات الخليجية من دون مشاكل.موضحة أنه نسب إليها تصريحات لم تقلها أو تدلي بها في الصحافة.

وأكدت على أنها شعرت بالندم لاعتذارها عن الاشتراك بمسلسل مع الفنان يحيي الفخراني. مشيرةً إلى أن العمل حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه فضلاً عن حبها للعمل مع الفخراني.



ولفتت إلى أن أسرة الكاتبة روزاليوسف هي سبب توقف مشروع تقديم عمل درامي عنها بسبب عدم التوافق بينها وبين العائلة. لافتة إلى أنها تتمنى تقديم دور بديعة مصابني بعد مسلسل أسمهان، لكن المشروع يحتاج إلى انتاج ضخم لكونه غني درامياً جداً.

وعن خلافاتها السياسية مع زملائها، أكدت أنهم جميعاً أبناء بلد واحد والبلد تحتاجهم في هذا التوقيت من أجل البناء. مشيرة إلى أنها لم تدخل في خلاف شخصي مع أصالة، ولديها تفكير في الغد موجهة رسالة لاصالة وكل السوريين بأن الوطن بحاجة إلى كل أبنائه.

