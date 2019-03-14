داليا مصطفى تكشف صعوبات "البيت الكبير2"

أعربت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها بردود الأفعال عن دورها في مسلسل "البيت الكبير" الجزء الثاني، قائلة: "لم أكن أتوقع كل هذه الإشادات عن دوري في العمل، وفي الحقيقة الشخصية صعبة وأخذت مني وقت طويل في الاستعداد لها لأنها تحمل الكثير من الشر وكنت أخشى كثيرًا من ردود الأفعال".

وتابعتداليا في حديث خاص إلى "لايف ستايل"، كما أنني سعيدة بالأشتراك مع كوكبة من النجوم أمثال أحمد بدير ولوسي ولقاء سويدان وسوسن بدر. ومسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومى فخرى، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب.

وانضم للجزء الثاني للمسلسل الفنانة داليا مصطفى، عبير صبري، ومجدى كامل وحسناء سيف الدين، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.

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