شكرا لقرائتكم خبر عن صباح النشاط والحيوية.. شوف نصيحة ميس حمدان لجمهورها من الجيم ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بداية مختلفة لليوم بعيدًا عن الروتين والأعمال اليومية الثابتة، هذا ما قامت به الفنانة ميس حمدان، فكانت انطلاقة يومها الجديد هذا الصباح، من صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، حيث أدت تمارين رياضية شاقة لإكساب جسمها مزيدًا من النشاط والحيوية لاستكمال يومها.

ميس حمدان، وثقت نشاطها الرياضى فى "الجيم" بمقطع فيديو مقتضب وشاركته مع الجمهور، ولم تكتف بممارسة الرياضة وإفادة نفسها فقط، بل وقررت أيضًا توجيه نصيحة لمتابعيها، حيث قالت فى رسالتها لجمهورها "صباح النشاط والحيوية.. ياريت كلنا نحب نفسنا ونبتدى نعمل رياضة حتى لو ابتديتو بـ20 دقيقه مشى.. صدقونى حتفرق معاكو خاصة مع الناس اللى بتشرب سجاير".



ميس حمدان

يذكر أن ميس حمدان، دائمة الحرص على ممارسة الرياضة فى "الجيم"، ومشاركة جمهورها باستمرار مقاطع الفيديو والصور أثناء أدائها التمرينات المختلفة، كما أنها تدربت مؤخرًا على رقصة "الصالصا"، وقالت حينها للجمهور فى تعليقها على مقطع فيديو لتدريبات الرقصة "عودة إلى كلاسات الصالصا".

ميس حمدان تؤدى تمرينات رياضية

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ميس حمدان فى الجيم

ميس حمدان تؤدى تمرينات قاسية

ميس حمدان تبدأ يومها بالتمرينات الرياضية